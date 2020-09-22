Многие звезды обращаются к пластическим хирургам и косметологам, чтобы выглядеть идеальнее

Это касается не только женщин. Давайте познакомимся с мужчинами-актерами, которые исправили свои изъяны, передает Politeka.net.

Известный актер Брэд Питт стал одним из главных секс-символов Голливуда. Артист тщательно следит за собой и даже сделал небольшую пластическую операцию, чтобы внешность стала совершенней. Так, еще в молодости знаменитость сделал операцию на ушах, чтобы придать им желанную форму. Говорят, также, что актер колит себе ботокс.

Brad Pitt; Ears Pinned Back Gepostet von Joke Central am Mittwoch, 18. Mai 2011

Над внешностью Тома Круза также поработали специалисты. Публика заметила изменения еще в 2016 году, якобы лицо артиста стало напоминать маску из-за инъекций ботокса. Кроме того, зрители предполагают - артист сделал блефаропластику, из-за этого его взгляд стал казаться более открытым.

Nueva foto de Tom Cruise confirma notorio cambio de imagen del actor ¿CUÁNTOS TENEDORES LE PONES? 3T/ ¿Pacto con el... Gepostet von Oasis FM Chile am Dienstag, 2. August 2016

Джордж Клуни открыто признался, что сделал блефаропластику, ведь ему не хотелось смотреться сонным. Такое маленькое изменение осталось практически незаметным, но пошло актеру на пользу.

Eyelid surgery, also known as blepharoplasty, is commonly sought by men, including George Clooney, who underwent the... Gepostet von Dr Alia Nasser Verve Cosmetic Clinic am Samstag, 13. Juni 2015

Дуэйн Джонсон раньше занимался рестлингом. Артисту не нравилась форма своей груди и он после начала карьеры в кино обратился к хирургам, которые провели уменьшение гинекомастии. После чего артиста стали больше приглашать на съемки.

Facebook Group: "Who Remembers This" https://www.facebook.com/groups/300639650082967/ Male Celebs You Did Not Know Had... Gepostet von John Wallace am Freitag, 6. November 2015

Зак Эфрон обратился к стоматологам, чтобы обрести голливудскую улыбку. Актер исправил прикус и обрел идеальную улыбку. Только ходят слухи, что артист сделал и ринопластику. Нос звезды стал выглядеть более аккуратным и приближенным к стандартам мужской красоты.

And so we move on to a slightly younger celebrity. Zac Efron has had one of our favourite smile makeovers, because he's... Gepostet von Willows Dental & Implant Centre am Samstag, 9. Februar 2013

Напомним, постаревшие Питт и Энистон снова вместе, пикантное видео взорвало сеть: "Брэд, ты такой..."

Как сообщала Politeka, бурный роман Питта с молодой моделью, звезда Голливуда заговорил о свадьбе: "Решил сделать из любовницы..."

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