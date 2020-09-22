Многие звезды обращаются к пластическим хирургам и косметологам, чтобы выглядеть идеальнее
Это касается не только женщин. Давайте познакомимся с мужчинами-актерами, которые исправили свои изъяны, передает Politeka.net.
Известный актер Брэд Питт стал одним из главных секс-символов Голливуда. Артист тщательно следит за собой и даже сделал небольшую пластическую операцию, чтобы внешность стала совершенней. Так, еще в молодости знаменитость сделал операцию на ушах, чтобы придать им желанную форму. Говорят, также, что актер колит себе ботокс.
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Над внешностью Тома Круза также поработали специалисты. Публика заметила изменения еще в 2016 году, якобы лицо артиста стало напоминать маску из-за инъекций ботокса. Кроме того, зрители предполагают - артист сделал блефаропластику, из-за этого его взгляд стал казаться более открытым.
Джордж Клуни открыто признался, что сделал блефаропластику, ведь ему не хотелось смотреться сонным. Такое маленькое изменение осталось практически незаметным, но пошло актеру на пользу.
Дуэйн Джонсон раньше занимался рестлингом. Артисту не нравилась форма своей груди и он после начала карьеры в кино обратился к хирургам, которые провели уменьшение гинекомастии. После чего артиста стали больше приглашать на съемки.
Зак Эфрон обратился к стоматологам, чтобы обрести голливудскую улыбку. Актер исправил прикус и обрел идеальную улыбку. Только ходят слухи, что артист сделал и ринопластику. Нос звезды стал выглядеть более аккуратным и приближенным к стандартам мужской красоты.
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