Звездный роман Брэда Питта с молодой моделью Николь Потуральски стремительно развивается

Об этом пишет издание Lite.

Как известно, мировые СМИ не прекращают обсуждать бурный роман звезды Голливуда с молодой моделью Николь Потуральски.

Актеру Брэду Питту после расставания с Анджелиной Джоли почти девять месяцев виртуозно удавалось скрывать отношения с 27-летней моделью.

Как утверждают инсайдеры, Брэд Питт решил сделать из своей новой любовницы новую звезду Голливуда и уже подыскивает ей роли в кино.

От Николь требуется только упорство в развитии актерских навыков. И пока наверняка не известно, собирается ли Брэд Питт жениться на молодой возлюбленной.

Приближенные к актеру источники уверяют, что 56-летний Брэд Питт пока не спешит с предложением руки и сердца. Одни из главных причин такого решения - скандальный развод с Анджелиной Джоли и статус самой Потуральски, которая все еще в браке с немецким ресторатором. Помимо этого, у пары есть общий сын и они пока не собираются подавать на развод.

Сам 68-летний Роланд Мэри не против нового романа жены и желает ей счастья в отношениях с Брэдом Питтом.

Стоит отметить, что Брэд Питт знаком с моделью Николь Потуральски около года.

Оба впервые встретились на вечеринке после премьеры его фильма "Однажды в... Голливуде" в августе 2019-го в Берлине, где тогда жила модель.

Но Питта не волнует, что думает о нем бывшая. Тем более артист знал, какую реакцию его отношения с моделью вызовут у бывшей супруги. По словам артиста, он уже был готов к гневу и негодованию экс-возлюбленной.

Брэд очень расстроенный, ведь Анджелина много лет выступала против него в суде, пытаясь держать его подальше от детей. Сейчас борьба за опеку продолжается.

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