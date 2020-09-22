Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала всю свою красу в купальнику

Знаменита модель часто балує своїх шанувальників знімками в бікіні, пише Politeka.net. Деякі фото особливо подобаються фанатам і вони репостять їх у себе в групах.

Так, в одній з фан-сторінок з'явився архівний кадр Квітко, де вона позує в помаранчевому купальнику.

На фото модель трохи вигнулася, виставивши свою апетитну п'яту точку назад. При цьому груди випирали з крихітного ліфчика, який ледь утримував настільки величезні принади.

Тонка талія, плоский живіт і рівні ніжки - виглядали ідеально на жаркому знімку біля басейну. Анастасія опустила ніжки у воду. Її волосся розвіював вітер. Модель повернула голову вбік, посміхнулася і закрила очі ніби від насолоди.

За 19 годин пост зібрав понад 7,5 тисячі лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали, що виглядає Настя чудово, а її форми не описати простими словами.

"Сама досконалість", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в дуже короткій сукні. Наряд був настільки "міні", що навряд чи прикривав найпікантніше.

При цьому красуня спустила плаття з плечей, завороживши шовковою шкірою і не тільки. У глибокому розрізі можна помітити пишні груди грайливої знаменитості.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко блиснула в білому боді своїми достоїнствами. Пишні груди Насті вдало підкреслило декольте з вирізом до пупка, а також масивний ремінь на тонкій талії.

Вдалий кадр, на якому Настя притулилася до величезних валунів, не залишив байдужими фанатів.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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