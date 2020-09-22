Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала всю свою красоту в купальнике

Знаменитая модель часто балует своих поклонников снимками в бикини, пишет Politeka.net. Некоторые фото особенно нравятся фанатам и они репостят их у себя в группах.

Так, в одной из фан-страничек появился архивный кадр Квитко, где она позирует в оранжевом купальнике.

На фото модель немного выгнулась, выставив свою аппетитную пятую точку назад. При этом грудь выпирала из крохотного лифчика, который едва удерживал столь огромные прелести.

Тонкая талия, плоский живот и ровные ножки - выглядели идеально на жарком снимке возле бассейна. Анастасия опустила ножки в воду. Ее волосы развеивал ветер. Модель повернула голову вбок, улыбнулась и закрыла глаза будто от наслаждения.

За 19 часов пост собрал более 7,5 тысячи лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что выглядит Настя прекрасно, а ее формы не описать простыми словами.

"Само совершенство", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в очень коротком платье. Наряд был настолько "мини", что едва ли прикрывал самое пикантное.

При этом красотка спустила платье с плеч, заворожив шелковой кожей и не только. В глубоком разрезе можно заметить пышную грудь игривой знаменитости.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко блеснула в белом боди своими достоинствами. Пышную грудь Насти удачно подчеркнуло декольте с вырезом до пупка, а также массивный ремень на тонкой талии.

Удачный кадр, на котором Настя прислонилась к огромным валунам, не оставил равнодушными фанатов.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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