З понеділка, 21 вересня, змінюється поділ України на каратинні зони

Так, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в "червоній" зоні тепер не буде жодного обласного центру, а також значно скоротили список. У той же час змінилися умови, при яких населені пункти включають в "червону" або "помаранчеву" зони.

Відтак, до "червоної" карантинної зони потрапляють міста та райони, в яких 75% ліжок у медзакладах завантажені протягом п'яти діб і буде виявлено перевищення середнього рівня захворюваності по Україні за 14 днів у більш ніж 5 разів.

У "помаранчевій" зоні з'явилася наступна норма: на масовому заході або в будь-якому закладі повинна бути інформація про площу і максимально можливу кількість відвідувачів. В цей же час скасовується заборона на перевезення в громадському транспорті людей при заповнюваності 50% сидячих місць.

Оновлений список населених пунктів у "червоній" зоні виглядає наступним чином (згідно з даними на сайті МОЗ України):

Раніше ми повідомляли, станом на 20 вересня, послабити карантин в Україні готові лише дві області - Кіровоградська та Херсонська. Всі інші регіони, включаючи Київ, не готові послабити карантин через показники захворюваності. Відзначається, що в 22-х областях перевищено допустимий показник захворюваності китайським вірусом. Найбільший показник захворюваності на 100 тисяч населення на даний момент фіксується в Тернопільській області - 388,3 людини.

Нагадаємо, що українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили: "протягом 14 днів...".

Як повідомляла Politeka, Кабмін прийняв нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками: повний список зон.

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