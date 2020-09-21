С понедельника, 21 сентября, меняется деление Украины на каратинные зоны

Так, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в "красной" зоне теперь не будет ни одного областного центра, а также значительно сократили список. В то же время поменялись условия, при которых населенные пункты включают в "красную" или "оранжевую" зоны.

Следовательно, в «красную» карантинную зону попадают города и районы, в которых 75% коек в медучреждениях загружены в течение пяти суток и будет выявлено превышение среднего уровня заболеваемости по Украине за 14 дней в более чем 5 раз.

В "оранжевой" зоне появилась следующая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей. В это же время отменяется запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.

Обновленный список населенных пунктов в «красной» зоне выглядит следующим образом (согласно данным на сайте Минздрава Украины):

Ранее мы сообщали, по состоянию на 20 сентября, ослабить карантин в Украине готовы лишь две области - Кировоградская и Херсонская. Все остальные регионы, включая Киев, не готовы ослабить карантин из-за показателей заболеваемости. Отмечается, что в 22-х областях превышен допустимый показатель заболеваемости китайским вирусом. Наибольший показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на данный момент фиксируется в Тернопольской области - 388,3 человека.

Напомним, что украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней...".

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками: полный список зон.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали: «на восьмой день…».