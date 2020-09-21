Погода в Україні 21 вересня порадує громадян несподіваним потеплінням, хоча місцями буде невелика хмарність
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.
На західній частині країни очікується потепління до 22-25 градусів за Цельсієм, а в нічний час доби стовпчик термометра опуститься до 4-9 зі знаком «плюс».
Українців на півночі очікується потепління до 21-24 градусів тепла. А ось вночі очікується похолодання до 5-8 тепла.
У центральних регіонах синоптики прогнозують, що повітря прогріється до 21-24 вище нуля. Вночі їх змінять прохолодні 5-7 за Цельсієм.
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Схожа ситуація очікується і на узбережжі морів: 22-25 градусів тепла. Вночі ж повітря охолоне до 5-9 за Цельсієм.
Трохи прохолодніше сьогодні буде в східних областях, де повітря прогріється лише до 20-22 тепла. Вночі синоптики прогнозують похолодання до 3-5 градусів.
У Києві та області сьогодні буде сонячно і тепло: від 22 до 24 градусів за Цельсієм. А ось вночі похолодає до 5-7 тепла.
До цього ми писали, що синоптик Наталка Діденко прогнозує теплу погоду протягом усього майбутнього тижня. За її словами, практично всі сім днів буде "бабине літо".
Дощі, згідно з твердженнями Діденко, з'являться не раніше наступної суботи-неділі.
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Також Politeka писала, що синоптик попередила про новий удар погоди, до чого готуватися.