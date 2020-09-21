Погода в Україні 21 вересня порадує громадян несподіваним потеплінням, хоча місцями буде невелика хмарність

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.

На західній частині країни очікується потепління до 22-25 градусів за Цельсієм, а в нічний час доби стовпчик термометра опуститься до 4-9 зі знаком «плюс».

Українців на півночі очікується потепління до 21-24 градусів тепла. А ось вночі очікується похолодання до 5-8 тепла.

У центральних регіонах синоптики прогнозують, що повітря прогріється до 21-24 вище нуля. Вночі їх змінять прохолодні 5-7 за Цельсієм.

Схожа ситуація очікується і на узбережжі морів: 22-25 градусів тепла. Вночі ж повітря охолоне до 5-9 за Цельсієм.

Трохи прохолодніше сьогодні буде в східних областях, де повітря прогріється лише до 20-22 тепла. Вночі синоптики прогнозують похолодання до 3-5 градусів.

У Києві та області сьогодні буде сонячно і тепло: від 22 до 24 градусів за Цельсієм. А ось вночі похолодає до 5-7 тепла.

До цього ми писали, що синоптик Наталка Діденко прогнозує теплу погоду протягом усього майбутнього тижня. За її словами, практично всі сім днів буде "бабине літо".

Дощі, згідно з твердженнями Діденко, з'являться не раніше наступної суботи-неділі.

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Також Politeka писала, що синоптик попередила про новий удар погоди, до чого готуватися.