Знаменита українська співачка Настя Каменських потрапила під хвилю критики через свій костюм

Настя звикла перебувати в центрі уваги і обговорень через свою зовнішність. Після того, як співачці вдалося скинути двадцять кілограм зайвої ваги, вона постійно показує в Instagram, як змінилася, як займається спортом вранці і як харчується тепер.

Проте, далеко не завжди образи артистки позитивно сприймають і оцінюють в мережі.

Нещодавно Каменських дала в Одесі концерт, на якому встигла зробити перед-концертне фото з колегою і телеведучим Григорієм Решетняком. Співачка позувала в напівпрозорому костюмі, в черговий раз виставивши на огляд публіки стегна, животик, який часто критикують і називають зірку вагітною, а також свої груди.

"Гриша і Настя ️ ️ вчора було по-одеськи жарко, романтично і весело🖐», - сказано під фото в підписі Григорія.

Цього разу такий відвертий наряд розкритикували в мережі. Одні порадили співачці купити спідницю, інші запитали на якому місяці вагітності знаходиться Каменських:

"Костюм явно їй не йде, стегна і так великі«," Дуже страшно, негарно...а живіт...🤯 ", "грошей на спідницю не.вистачило", "терміново одягнути Настю😂»,» Настя собі в дзеркало не бачила😢 😢 😢, «" взяла б труси баксерки у Потапа.І живота не було б видно. Який місяць 3 або 4?", "Настя красуня, але наряд перебір 😢навіщо вже прям все показувати 😮?", "Таке враження, що Настя спідницю забула надіти ️ ️ ну або Я не розумію в моді 🤦 🏽 ♀ ️" навіщо свої недоліки так відкрито на публіку виносити? Ох Настюха...».

Також Настя Каменських поділилася з шанувальниками ранковим фото. Свіжий знімок з'явився у красуні в Instagram. Настя тільки вийшла з душу.

Це було видно по відсутності макіяжу на її обличчі і мокрим волоссям. В руках артистка тримала тарілку з фруктами і ягідками. На тарілці красувалося манго, лічі, полуниця, ожина і чорниця. Сама Настя дивилася в кадр і посміхалася. Виглядала вона дуже щасливою.

До цього співачка похвалилася розкішною фігурою у відвертому вбранні

Так, співачка позує з розкритою курточкою, оголивши розкішні «пагорби» в бюстгальтері з металу. При цьому доповнити образ вона вирішила леопардовими штанами. При цьому вона вирішила поцікавитися, якими для її передплатників є "ідеальні вихідні".

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

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