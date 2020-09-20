З наступного року ряд лікарських препаратів в Україні відпускатиметься за електронними рецептами

Про те, що МОЗ України розробило план впровадження електронних рецептів, заявив на брифінгу глава відомства Максим Степанов у неділю, 20 вересня, передає Politeka.net.

За його словами, з цією метою в МОЗ вже створена рабоая група, яка займається питанням.

"Орієнтовно в планах відпуск інсулінів, імуносупресивних і наркотичних лікарських засобів – 2021 рік; антибіотиків - 2022 рік; інших рецептурних груп лікарських засобів, визначених МОЗ – починаючи з 2023 року", - пояснив Степанов.

Однак міністр підкреслив, що наркотичні та психотропні ліки, прекурсори, сильнодіючі, отруйні, радіоактивні та імунобіологічні засоби купити онлайн буде не можна.

Як відомо, продаж ліків онлайн Верховна Рада дозволила 17 вересня.

При цьому Степанов акцентував увагу на тому, що в Україні великою проблемою є неконтрольований продаж рецептурних ліків в аптеках. Люди займаються самолікуванням, що загрожує наслідками. Крім того, часто лікарі виписують рецепти з порушенням правил.

Раніше ми розповідали, що Степанов розповів про нові правила виклику "швидкої", які набудуть чинності з 2021 року.

Відтепер всі дзвінки на лінію "103" будуть розподілені на чотири категорії, і це дозволить швидше приїжджати на екстрені виклики.

Завдяки алгоритмам дзвінки українців поділять на чотири категорії: критичний, терміновий, невідкладний і непрофільний. Що стосується першого випадку, то тут бригада "швидкої" повинна миттєво прибути на місце.

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