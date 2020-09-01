Украинцам не стоит рассчитывать, что карантин закончится в ноябре

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью The Page. Несмотря на то, что адаптивный карантин продлен до 31 октября, Украина еще долгое время будет существовать в таком режиме. Как объяснил чиновник, жесткость ограничительных мер будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.

На данный момент в правительстве готовятся к вспышке заболеваемости в Украине, который ожидают в сентябре-октябре. Кроме этого, не исключается, что волн и вспышек китайского вируса будет несколько. Шмыгаль отметил, что волн может быть много, поэтому все ожидают изобретения вакцины.

До того, как вакцину начнут продавать, задачей государства является сдерживание распространения вируса всеми возможными способами. Получается, что украинцам придется жить в условиях адаптивного карантина до тех пор, пока вакцина не будет доступна для продажи.

Добавим, что несмотря на отсутствие лекарств от китайского вируса украинским медикам удается снизить смертность среди больных украинцев. Это означает, что протоколы лечения и лекарства украинских производителей эффективно работают против вируса.

Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ: "Дети не будут учиться...".

Как сообщала Politeka, возле Кабмина собирается масштабный бунт, нет сил терпеть: "Это последний звонок для ...".

Также Politeka писала, что под Днепром начался переполох из-за карантина, кадры: "Люди возмущаются, дети боятся и зовут мам".