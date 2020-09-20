Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала ідеальний ракурс ззаду

Цього разу пишногруда модель показала, що може підкорювати далеко не одним бюстом. Володарка привабливої фігури далеко не завжди була такою впевненою в собі. У підлітковому віці Демі комплексувала з приводу своїх пишних форм і навіть отримала проблеми зі шлунком через екстремальне схуднення при якому голодувала, щоб позбутися зайвої ваги.

Після того, як дівчина зрозуміла: голодувати і змінювати себе не вихід – вона змінила підхід до сприйняття критики оточуючих. Тепер дівчина є кумиром для мільйонів дівчат, адже знає, як це-мати недоліки. Свої сідниці і бюст тепер Демі підкреслює білизною з самим зухвалим дизайном. На одному з фото, наприклад, Роуз з'явилася в білому комплекті з стильною різнобарвною вставкою на укороченому топіку.

Дівчина похвалилася сідницями у всій красі з пікантного ракурсу ззаду і отримала кілька сотень коментарів у відповідь:

"Багата і потужна дівчина з пишними сідницями", " Huuuu ❤ ️ ❤️❤ ️ huuuu хто це не оцінить?", "Гарний вид ззаду ....", "Таку попу пізно приховувати звичайно», «це крутіше, ніж у Кардашьян», «Здрастуй, виглядаєш дуже круто», «Кришталева гавань», «який художник створив таку красу», «як завжди чудова жінка», "це спокушає, правда".

Ми також писали, що кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

У мережі існує багато фанатських груп, на яких користувачі мережі діляться яскравими кадрами з моделлю. Кілька годин тому в мережі з'явилися відверті знімки дівчини, на яких вона позували лише в бікіні.

Модель позувала в барвистій печері з підземним озером. При цьому вона постала з розпушеним хвилястим волоссям, які спадали на її плече. Спокусливий і занадто відвертий образ завершували макіяж з глянцевим блиском на губах і ніжним рум'янцем на щоках, розкритими віями і невинне вираз обличчя.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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