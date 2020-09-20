Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як проводила час на пляжі в стильному нюдовом бікіні

Спортсменка володіє пишними формами і ефектною зовнішністю. Так як модель схильна до повноти, вона тримає себе «в узді» - правильно харчується, розповідає про рецепти солодощів без цукру і глютену, ділиться вправами для правильних тренувань на всі групи м'язів.

При цьому красуня також випустила власну колекцію спортивного одягу і почала все частіше показувати, як відпочиває вдома або на пляжі. Ані вдається завжди виглядати чудово. На доном з фото дівчина показала, як гралася у воді, насолоджувалася теплом і заодно прорекламувала трендовий купальник з принтом на ліфчику.

Фанати не змогли пройти повз жаркого кадру З Чері:

"Мила дівчина", "дитинко, так і проситься на компліменти", " неможливо не закохатися😍", " боже мій, продовжуєте», «Hermosa👅 🍩», «красиві вигини😍 😍 😍 😍 😍", " ти клас хочу таку! 🔥 👏 🔥 😍 » , «Красиве бікіні», «розкрийте секрет трусиків», «Мамасіта Hermosa Divina❤️❤️❤», «мій маленький теплий і гостинний розгинач ніг», «дуже красива жінка, відмінне тіло і чудова в бікіні👙 🔥 🔥 🔥 🔥».

Раніше ми також писали, що дівчина також показує себе з вигідних ракурсів в самих різних бікіні. Вона приміряє закриті монокіні, міні-шорти з Дайвінг тканини і навіть купальники з сіточки. Ана зрідка рекламує одяг модних брендів, адже найчастіше вона акцентує увагу на власному дизайні спортивних костюмів.

Одне з фото, на якому Ана з квіткою на голові і в чорному монокіні з вирізами блищить засмаглим тілом, стало вельми обговорюваним в мережі. Ось що пишуть фанати:

"🥀Яка краса в цих плавках ок " « " 💜 💜 💜 💣 бомби геть💦", » такий квіточку, полоскотала нерви«,» королева джунглів💚 💚 💚«, » як міг фотограф залишатися таким стриманим. Ось чому я не кінооператор", " ти милашка ♥ ️ ♥ ️ ♥️" »

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