Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, не змогла приховати гідності в новому купальнику

Молода модель показує провокативні кадри в Instagram майже кожен день, щоб залучати якомога більше уваги до себе і продовжувати збільшувати кількість фанатів, яких вже більше 11, 6 мільйонів чоловік. Квітко позує на своїх фото в пляжних бікіні і мереживній білизні, рекламуючи їх і виставляючи «все потрібне» у вигідному світлі.

Також Настя часто поєднує приємне з корисним-відвідує пляжі і демонструє нові пляжні образи. На одному з таких знімків ефектна блондинка з пишними формами вразила глибоким вирізом в чорному монокіні.

Дівчині вдалося знову підкорити бюстом, який вона і не збиралася приховувати. Фанати обговорили знімок знаменитості досить бурхливо, вихваляючи незвичайну зовнішність Насті:

"Як завжди прекрасна😍", " Qué hermosa !!", "М'які губи», «дівчина не знає скромності, але це навіть добре», «Настя, Привіт, ви дуже красива і цікава», «вона любов❤️💕❤️», «найкрасивіший пікс», «дуже приваблива і красива дама", " чудовий і сексуальний малюк і солодкий з усіх ..", "Супер тіло😊 👍 🇷 🇺».

Раніше ми писали, що модель постійно радує шанувальників жаркими фотографіями, від яких у шанувальників розігрується фантазія. Деякі фанати створюють сторінки, присвячені зірці.

Так, в одній з таких груп з'явився архівний знімок Анастасії, на якому вона постала в дуже короткій сукні. Наряд був настільки "Міні", що навряд чи прикривав саме пікантне.

При цьому красуня спустила плаття з плечей, завороживши шовковою шкірою і не тільки. У глибокому розрізі можна помітити пишні груди грайливою знаменитості.

Дівчина злегка вигнулася, вип'ятивши назад п'яту точку, А до грудей вона притиснула свого крихітного песика. Малюк закрив очі, мабуть, відчувши тепло від тіла моделі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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