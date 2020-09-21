Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, не смогла скрыть достоинства в новом купальнике

Молодая модель показывает провокативные кадры в Инстаграм почти каждый день, чтобы привлекать как можно больше внимания к себе и продолжать увеличивать количество фанатов, которых уже более 11, 6 миллионов человек. Квитко позирует на своих фото в пляжных бикини и кружевном белье, рекламируя их и выставляя «все нужное» в выгодном свете.

Также Настя часто совмещает приятное с полезным – посещает пляжи и демонстрирует новые пляжные образы. На одном из таких снимков эффектная блондинка с пышными формами поразила глубоким вырезом в черном монокини.

Девушке удалось снова покорить бюстом, который она и не собиралась скрывать. Фанаты обсудили снимок знаменитости достаточно бурно, восхваляя необычную внешность Насти:

«Как всегда прекрасна😍», «Qué hermosa !!», «Мягкие губы», «девушка не знает скромности, но это даже хорошо», «Настя, привет, вы очень красивая и интересная», «Она любовь❤️💕❤️», «Самый красивый пикс», «Очень привлекательная и красивая дама», «Великолепный и сексуальный малыш и сладкий из всех ..», «Супер тело, но дамочка, полегче, мы невыдерживаем😊👍🇷🇺».

Ранее мы писали, что модель постоянно радует поклонников жаркими фотографиями, от которых у поклонников разыгрывается фантазия. Некоторые фанаты создают странички, посвященные звезде.

Так, в одной из таких групп появился архивный снимок Анастасии, на котором она предстала в очень коротком платье. Наряд был настолько "мини", что едва ли прикрывал само пикантное.

При этом красотка спустила платье с плеч, заворожив шелковой кожей и не только. В глубоком разрезе можно заметить пышную грудь игривой знаменитости.

Девушка слегка выгнулась, выпятив назад пятую точку, а к груди она прижала своего крохотного песика. Малыш закрыл глаза, видимо, почувствовав тепло от тела модели.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов