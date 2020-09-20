Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала "рум'яні" форми на заході сонця

Кортез не любить скромничати і завжди публікує досить сміливі і навіть провокативні кадри на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Дівчина володіє ефектною зовнішністю. Завдяки постійним заняттям спортом, їй вдалося домогтися неймовірної фігури і приховувати Сьюзі її не любить.

Брюнетка завжди підкреслює сідниці всілякими бікіні, незвичайним білизною і показує себе з вигідного ракурсу, як і в цей раз. Дівчина повернулася спиною до камери в досить тоненькому червоному боді, який зовсім не приховував її форми, а навпаки – лише підкреслював їх.

Кортез вдалося знову привернути увагу фанатів завдяки пружним сідницям.

Ось що пишуть користувачі Мережі:

"Чарівність", "Богиня", " Солодкий вид на булочки👍 💋», «мені подобається, що ти ненавидиш носити штани !! 😂🍑😍», «Королева ❤️,» «Спекотніше самого вогню🔥🔥», «Мила мама», «Красивий образ💋💋😍😘», «Привіт, красуня😘😘😘», «Чудово 🍑»», «Приголомшливо 😍», «Ти дуже гарно виглядаєш, Сюзі🔥😍💔💔», «Боже мій ... 😳 "«"Що б я зробив з цим .... смакота😍 🔥 😍 🔥».

Раніше ми також писали, що Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Також Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

До всього іншого, вона активно веде свою сторінку в Instagram, де демонструє часом занадто відверті знімки. Нове фото не стало винятком з правил, адже вона постала в бунтарському образі байкерші.

Дівчина славиться своїми провокаціями. Зірка любить спантеличити шанувальників, змусивши говорити про себе, і робить це завжди майстерно. На цей раз вона знялася в провокаційній фотосесії, вирядившись лише в чорну білизну. Зокрема, Сьюзі приміряла прозорий ліфчик і крихітні трусики, які зовсім не приховують її знаменитих сідниць, а навпаки, дозволяють розглянути їх у всій красі.

Модель впирається ногою в підніжку мотоцикла і стоїть спиною до камери. При цьому вона стягує лямку ліфчика, немов намагається роздягнутися посеред вулиці.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць постала перед камерою відразу після душу.

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