Стало відомо, що буде з субсидіями та пільгами на комунальні послуги в 2021 році

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив глава Кабміну Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

Незважаючи на те, що в проекті держбюджету на 2021 рік було зменшено фінансування субсидій для ЖКГ на 7% (з 39,3 млрд до 36,6 млрд), пільг вистачить на всіх.

"Сума субсидій-вона дійсно трохи менше. Але, з урахуванням того, що в цьому році ціна газу буде найбільш дешевою за останні 5 років, з урахуванням того, що піднялася і підніметься мінімальна заробітна плата, ми піклуємося про зростання доходу людей. Враховуючи ці показники, ми впевнені і дуже уважно порахували: субсидій вистачить, і там сума закладена з запасом, в цьому бюджеті. Будьте спокійні, субсидії будуть виплачуватися всім, хто буде цього потребувати, грошей достатньо", - заспокоїв Шмигаль українців в ефірі політичного ток-шоу.

Він також пояснив, що суми субсидій для ЖКГ повинні знижуватися на тлі зростання загальних доходів українців.

Підсумовуючи, Денис Шмигаль в ефірі телеканалу заявив, що при необхідності Верховна Рада може збільшити фінансування субсидій для пільговиків на 2021 рік.

Раніше ми розповідали про подорожчання комуналки.

Вже взимку 2020 року тарифи на газ для простих споживачів можуть злетіти в ціні в два рази.

Замість 3 грн/кубометр, як попереджає Юрій Корольчук, українцям доведеться заплатити шість гривень. Однак, підсумковий тариф для побутових споживачів може злетіти до 8 грн / кубометр, через що за опалення житлового будинку в 100 квадратів доведеться віддати до п'яти тисяч гривень на місяць.

Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, українцям назвали колосальні цифри

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