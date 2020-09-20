Курс долара сильно засмутить після вихідних, НБУ пустить гривню на дно: важливе попередження

Курс валют в Україні 20 вересня спровокує паніку, гривню заморозять перед грандіозним падінням.

Так, долар почне тиждень з неймовірного ривка в + 0,0591 гривню.

Однак сьогодні цифри залишаться незмінними. Точно також буде і з курсом євро: тиждень він почне з +0,1712 грн.

Курс валют 20 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2811,17 грн;

100 євро - 3317,44 грн.

У той же час десять російських рублів сьогодні можна буде купити всього за 3,7406 грн. Однак на початку тижня очікується, що він почне різко дешевшати.

Кабмін прийняв нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками: повний список зон

Українські чиновники вирішили показати оновлений список країн, з яких тепер буде заборонений в'їзд в країну.



Так, чиновники вирішили показати список країн-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які потрапили в «червону» і «зелену» карантинну зони. В першу були віднесені країни, в яких показник зараження китайським вірусом перевищив сто випадків на сто тисяч населення за останні 14 днів.

Як можна помітити, Україна опинилася на межі «зеленої» зони. Показник зараження у нас зараз на рівні 99,8 випадків. При цьому назад в неї повернулася Хорватія (81,1 випадок), а «випала» Чехія – 143,3 випадки зараження.

Комуналка подорожчає, українців добили підвищенням тарифів: "до 5 тисяч гривень на місяць..."

Стало відомо, скільки українцям доведеться віддати грошей за комуналку в опалювальний сезон.

Вже взимку тарифи на газ для простих споживачів можуть злетіти в ціні в два рази.

Замість 3 грн/кубометр, як попереджає Юрій Корольчук, українцям доведеться заплатити шість гривень. Однак, підсумковий тариф для побутових споживачів може злетіти до 8 грн/кубометр, через що за опалення житлового будинку в 100 квадратів доведеться віддати до п'яти тисяч гривень на місяць.

Жителям багатоквартирних будинків в опалювальний сезон буде простіше, оскільки для них діє спеціальна ціна на блакитне паливо (у серпні було 2,9 грн/кубометр).

Зарплати українцям можуть знову підвищити, хто отримає більше грошей: "надбавка за..."

Верховна Рада порекомендувала Кабміну до кінця 2020 року виділити додатково шість мільярдів гривень на заробітні плати.

Йдеться про виплати для педагогів за високе навантаження при дистанційній і змішаній формі навчання. Парламентарі просять підвищити виплати для співробітників державних і комунальних навчальних закладів.

Кабінету Міністрів слід передбачити в бюджеті ще гроші на надбавки до зарплат вчителів. Крім того, Верховна Рада порекомендувала виділити 1,09 мільярда гривень на покупку сертифікованих засобів санітарного захисту для учнів і співробітників навчальних закладів.

Нагадавши, чому готові навчити українців за день: зарплата в 20 тисяч гривень, досвід роботи не обов'язковий.

Як повідомляла Politeka, зарплати в Україні зростуть на 30%, в Мінфіні озвучили терміни: кому чекати надбавку.

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