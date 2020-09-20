Стало відомо, скільки українцям доведеться віддати грошей за комуналку в опалювальний сезон
Таку думку озвучив експерт Юрій Корольчук, пише Finance.ua.
За його словами, вже взимку тарифи на газ для простих споживачів можуть злетіти в ціні в два рази.
Замість 3 грн/кубометр, як попереджає Юрій Корольчук, українцям доведеться заплатити шість гривень. Однак, підсумковий тариф для побутових споживачів може злетіти до 8 грн/кубометр, через що за опалення житлового будинку в 100 квадратів доведеться віддати до п'яти тисяч гривень.
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Жителям багатоквартирних будинків в опалювальний сезон буде простіше, оскільки для них діє спеціальна ціна на блакитне паливо (у серпні було 2,9 грн/кубометр).
“Не виключено, що її (спеціальну ціну-ред.) до виборів заморозять. А після - самі розумієте... " - додав аналітик у коментарі журналістам.
Раніше ми розповідали, що опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву.
Заборгованість тільки на газовому ринку становить 114 мільярдів гривень. Експерт не сумнівається, що вже восени українці зіткнуться з серйозними проблемами.
"Без вирішення цієї проблеми теплокомуненерго не зможуть нормально підготуватися до зими. Тут або доведеться-впевнений, що цього не буде, – щоб вирішити цю боргову проблему,підвищувати тарифи в 2-2,5 рази, або зрив опалювального сезону, або списання все ж нарешті за принципом і за прикладом ринку електроенергії цих боргів теплокомуненерго", - попереджали українців раніше.
Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.
Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, українцям назвали колосальні цифри
Також Politeka писала, що нарахування субсидій по-новому, в Мінсоцполітики вже попередили.