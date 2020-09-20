Стало відомо, скільки українцям доведеться віддати грошей за комуналку в опалювальний сезон

Таку думку озвучив експерт Юрій Корольчук, пише Finance.ua.

За його словами, вже взимку тарифи на газ для простих споживачів можуть злетіти в ціні в два рази.

Замість 3 грн/кубометр, як попереджає Юрій Корольчук, українцям доведеться заплатити шість гривень. Однак, підсумковий тариф для побутових споживачів може злетіти до 8 грн/кубометр, через що за опалення житлового будинку в 100 квадратів доведеться віддати до п'яти тисяч гривень.

Жителям багатоквартирних будинків в опалювальний сезон буде простіше, оскільки для них діє спеціальна ціна на блакитне паливо (у серпні було 2,9 грн/кубометр).

“Не виключено, що її (спеціальну ціну-ред.) до виборів заморозять. А після - самі розумієте... " - додав аналітик у коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали, що опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву.

Заборгованість тільки на газовому ринку становить 114 мільярдів гривень. Експерт не сумнівається, що вже восени українці зіткнуться з серйозними проблемами.

"Без вирішення цієї проблеми теплокомуненерго не зможуть нормально підготуватися до зими. Тут або доведеться-впевнений, що цього не буде, – щоб вирішити цю боргову проблему,підвищувати тарифи в 2-2,5 рази, або зрив опалювального сезону, або списання все ж нарешті за принципом і за прикладом ринку електроенергії цих боргів теплокомуненерго", - попереджали українців раніше.

Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, українцям назвали колосальні цифри

Також Politeka писала, що нарахування субсидій по-новому, в Мінсоцполітики вже попередили.