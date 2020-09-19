Українські чиновники вирішили показати оновлений список країн, з яких тепер буде заборонений в'їзд в країну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Так, чиновники вирішили показати список країн-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які потрапили в «червону» і «зелену» карантинну зони. В першу були віднесені країни, в яких показник зараження китайським вірусом перевищив сто випадків на сто тисяч населення за останні 14 днів.

карантин маски люди українці

Як можна помітити, Україна опинилася на межі «зеленої» зони. Показник зараження у нас зараз на рівні 99,8 випадків. При цьому назад в неї повернулася Хорватія (81,1 випадок), а «випала» Чехія – 143,3 випадки зараження.

Популярні новини зараз

Заплакана Валюха зі "Сватів" отримала жорсткий ультиматум від Добронравова: "Або ти зараз..."

Українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили: "Впродовж 14 днів..."

Пошарпаний "коханець" Ані Лорак Лазарєв приголомшив одкровенням: "у моєму житті були..."

Долар спіткнеться, гривня готує підступний удар: що буде з курсом валют
Показати ще

Абсолютним "лідером" списку є Ізраїль. Там показник зараження знаходиться на рівні в 577,9 осіб. Трохи менше у Бахрейну-560,8 випадків.

До цього ми писали, що в даний час Кабінет Міністрів складає нові правила, за якими іноземці зможуть в'їжджати на територію України. Згідно з планами, протягом 30 днів не можна буде перетинати український кордон громадянам країн, які знаходяться в "червоній" карантинній зоні.

Уточнюється, що заборона не торкнеться транзитний транспорт і учасників гуманітарних місій. Чиновники поки не розкривають, як скоро просувається робота і коли саме заборона набуде чинності.

Нагадавши, українців попередили про посилення обмежень, прийнято фатальне рішення: "скасовується..."

Як повідомляла Politeka, оголошені нові правила на карантині з 1 вересня, кого вони торкнуться: "Без масок і...."

Також Politeka писала, що посилення карантину настане вже найближчими днями, скандальні деталі: "почнеться..."