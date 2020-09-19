Українські чиновники вирішили показати оновлений список країн, з яких тепер буде заборонений в'їзд в країну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Так, чиновники вирішили показати список країн-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які потрапили в «червону» і «зелену» карантинну зони. В першу були віднесені країни, в яких показник зараження китайським вірусом перевищив сто випадків на сто тисяч населення за останні 14 днів.

Як можна помітити, Україна опинилася на межі «зеленої» зони. Показник зараження у нас зараз на рівні 99,8 випадків. При цьому назад в неї повернулася Хорватія (81,1 випадок), а «випала» Чехія – 143,3 випадки зараження.

Абсолютним "лідером" списку є Ізраїль. Там показник зараження знаходиться на рівні в 577,9 осіб. Трохи менше у Бахрейну-560,8 випадків.

До цього ми писали, що в даний час Кабінет Міністрів складає нові правила, за якими іноземці зможуть в'їжджати на територію України. Згідно з планами, протягом 30 днів не можна буде перетинати український кордон громадянам країн, які знаходяться в "червоній" карантинній зоні.

Уточнюється, що заборона не торкнеться транзитний транспорт і учасників гуманітарних місій. Чиновники поки не розкривають, як скоро просувається робота і коли саме заборона набуде чинності.

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