Красная зона пополнилась новыми украинскими городами

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба правительства.

Так, в красную зону в условиях адаптивного карантина попали населенные пункты в пяти областях.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00:00 31 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - проинформировала пресс-служба правительства.

В частности, в красную зону попали Ивано-Франковск, Черновцы и населенные пункты в следующих регионах: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В оранжевой зоне находятся областные центры: Луцк, Ужгород, Львов, Сумы, Тернополь, Харьков, а также ряд других населенных пунктов.

На этот раз в желтую зону попали Винница, Житомир, Одесса, Ровно, Хмельницкий и Чернигов. Украинская столица также находится в этом перечне.

Добавим, что такие эпидемиологические ограничения будут действовать в течение следующих 14 дней.

Стоит отметить, что МОЗ также обновил списки "зеленых" и "красных" стран.

Так, в списке "красных" стран теперь находится 57 государств, в "зеленом" – 136. По решению Минздрава, в облегченный список, по сравнению с 22 августа, попали Марокко, Сальвадор, Филиппины, Казахстан, Мексика, Гаяна, Гватемала и Индия.

В "красной" зоне остаются популярные среди украинцев курорты, как Черногория, Албания, Израиль, Испания, США и т.п.

За минувшие сутки, как отметили в пресс-службе МОЗ, было зафиксировано 2141 новый случай заражения китайским вирусом.

Жертвами вируса уже стали 2557 украинцев (30 за минувшие сутки), а 57114 человек успешно побороли болезнь.

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