О чем нужно знать

Раскрыты новые правила для простых украинцев в условиях адаптивного карантина

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующую информацию во время сегодняшнего брифинга озвучил глава Минздрава Максим Степанов.

Он напомнил, что уже через неделю стартует новый учебный год, и ведомство подготовило новые противоэпидемические правила для таких заведений.

"Была обновлена рекомендация... Например, для учеников 1-4 классов передвижение по учебным заведениям будет разрешаться без использования маски/респираторов. В регионах, которые внесены в оранжевую зону, учителям будут рекомендовать использовать защитные щитки и придерживаться дистанции. Допуск учителей к работе будет возможен после проведения термометрии", - подчеркнул Максим Степанов.

По словам профильного министра, если будет подтвержден случай заражения вирусом среди школьников, то весь класс уйдет на самоизоляцию.

"Дозаторы и антисептики должны находится в заведениях при входе.. Рекомендуем мыть руки после каждого урока", - продолжил он.

Подытоживая, Максим Степанов предупредил, что сегодня МОЗ будет рассылать учебным заведениям полный перечень новых рекомендаций.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 1658 новых случаев заражения китайским вирусом.

Также растет и количество умерших от опасного вируса. За день зарегистрировано 25 новых смертей (2318 всего).

В целом, за все время в Украине официально зафиксировано 108415 случаев заражения инфекцией, а 52870 человек успели выздороветь.

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