Погода в Україні 20 вересня приготує нове випробування, яке після різкого похолодання здасться неймовірним

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на західній частині країни очікується потепління до 19-24 градусів тепла. На небі можна буде побачити невелику хмарність. У нічний час доби різко похолодає: стовпчик термометра покаже від 5 до 8 градусів.

Схожа ситуація буде і на півночі України. У світлий час доби повітря прогріється до 18-21 тепла, а ось вночі їх змінять менш комфортні 6-9 за Цельсієм.

У центральних регіонах сьогодні буде сонячно і відносно "жарко«: від 19 до 22 тепла зі знаком»плюс". Вночі стовпчик термометра, згідно з прогнозом синоптиків, покаже від 6 до 8 за Цельсієм.

Ще тепліше сьогодні буде на півдні України: повітря прогріється до 22-25 градусів зі знаком «плюс». А ось вночі очікується близько 8-13 вище нуля.

Жителів східних областей України буде тепло і сонячно. На вулиці у світлий час доби буде від 18 до 21 градуса за Цельсієм, а ось вночі різко похолодає: від 6 до 9 тепла.

У Києві та області синоптики сьогодні прогнозують потепління до 19-21 градусів тепла, а ось вночі похолодає до 6-8 за Цельсієм.

У найближчі пару днів, стверджують в Укргідрометцентрі, в більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей очікується підвищений рівень пожежної небезпеки.

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