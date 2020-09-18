Погода в Украине понемногу из облачной меняется на ясную

О том, что принесут такие перемены рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на выходных в Украине потеплеет, ожидается +17 +22 градуса, на юге до +24 градусов.

В месте с тем, чистое небо, ночью усилят вероятность заморозков в большинстве областей, кроме южной части Украины.

«Итак, выходные - холодная ночь, относительно теплый день и солнышко», - резюмировала синоптик.

Также сообщается, что в субботу, 19 августа, на Востоке Украины прогнозируют сильный ветер.

Погода в Киеве на выходных 19-20 сентября будет без дождей.

Ночь ожидается холодной, +5 +8 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0-3 градуса, в дневные часы около +20 градусов.

В дальнейшем, на неделе, еще потеплеет, осадки маловероятны.

Напомним, синоптики рассказывали, что бабье лето в 2020 году, возможно, стоит ожидать в конце сентября, а то и в октябре. После периода серьезного похолодания еще обязательно вернется тепло.

В целом по долгосрочному прогнозу синоптиков, осень 2020 года ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%.

Напомним, стихия обрушилась на Киев и область: кадры свирепой непогоды.

Как сообщала Politeka, ураган атаковал Киев, затоплены улицы и повалены деревья: видео масштабных разрушений.

Также Politeka писала, что синоптик предупредила о новом ударе погоды, к чему готовиться.