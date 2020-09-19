Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", приголомшила барвистими знімками

Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

У мережі існує багато фанатських груп, на яких користувачі мережі діляться яскравими кадрами з моделлю. Кілька годин тому в мережі з'явилися відверті знімки дівчини, на яких вона позували лише в бікіні.

Модель позувала в барвистій печері з підземним озером. При цьому вона постала з розпушеним хвилястим волоссям, яке спадало на її плече. Спокусливий і занадто відвертий образ завершували макіяж з глянцевим блиском на губах і ніжним рум'янцем на щоках, розкритими віями і невинний вираз обличчя.

А також пікантне вбрання-зірка одягла бірюзове бікіні, що складається з тонких смужок. Демі зкинула ліфчик, а груди дівчина прикрила руками, залишивши шанувальникам поле для фантазії.

Для чого знаменитій красуні створили настільки яскравий образ, вона не уточнила. Можливо, дівчина готує нову фотосесію в цій локації. Користувачі мережі були приголомшені побаченим і засипали її компліментами.

"Ти прекрасна, мила і красива жінка💗 💗 😘 😘 💯", " красива верхня частина, гаряча красива жінка, дарую поцілунок ❤️😍🔥❤️😍🔥❤️😍🔥", "смачна і вишукана дамочка", " Ваше тіло неперевершене сяйво і витвір мистецтва", "Омг красиве тіло, солодка крихітна", " прекрасна королева заслуговує квітів 🌹👑".

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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