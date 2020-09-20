Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, підкорила божественною фігурою в обтягуючій сукні
Модель постійно радує шанувальників жаркими фотографіями, від яких у шанувальників розігрується фантазія, пише Politeka.net. Деякі фанати створюють сторінки, присвячені зірці.
Так, в одній з таких груп з'явився архівний знімок Анастасії, на якому вона постала в дуже короткій сукні. Наряд був настільки "міні", що навряд чи прикривав саме пікантне.
При цьому красуня спустила плаття з плечей, завороживши шовковою шкірою і не тільки. У глибокому розрізі можна помітити пишні груди грайливої знаменитості.
Дівчина злегка вигнулася, вип'ятивши назад п'яту точку, а до грудей вона притиснула свого крихітного песика. Малюк закрив очі, мабуть, відчувши тепло від тіла моделі.
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За три години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу приємного на адресу Квітко.
"Божественний вигляд", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала на сходах. Зірка відкинула голову назад і злегка вигнулася, хвалячись своїми вигинами і пишними формами.
Великий бюст ледь не вивалювався з купальника через пікантний виріз внизу. Груди спокусливо стирчали, і, здавалося, зараз виставиться найінтимніше.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в лавандовому бікіні і доповнила його спідницею-сіточкою білого кольору. При цьому на кадрі явно видно, що ліфчик Насті замалий – груди просто «вислизнули» з тісної тканини, що і помітили фанати. Користувачі мережі були в захопленні.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів