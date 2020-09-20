Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила божественной фигурой в обтягивающем платье

Модель постоянно радует поклонников жаркими фотографиями, от которых у поклонников разыгрывается фантазия, пишет Politeka.net. Некоторые фанаты создают странички, посвященные звезде.

Так, в одной из таких групп появился архивный снимок Анастасии, на котором она предстала в очень коротком платье. Наряд был настолько "мини", что едва ли прикрывал само пикантное.

При этом красотка спустила платье с плеч, заворожив шелковой кожей и не только. В глубоком разрезе можно заметить пышную грудь игривой знаменитости.

Девушка слегка выгнулась, выпятив назад пятую точку, а к груди она прижала своего крохотного песика. Малыш закрыл глаза, видимо, почувствовав тепло от тела модели.

За три часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу приятного в адрес Квитко.

"Божественный вид", - написал один из фанатов.

Напомним, Анастасия Квитко позировала на лестнице. Звезда откинула голову назад и слегка выгнулась, хвастаясь своими изгибами и пышными формами.

Большой бюст едва не вываливался из купальника из-за пикантного выреза внизу. Грудь соблазнительно торчала, и, казалось, сейчас выставится самое интимное.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в лавандовом бикини и дополнила его юбкой-сеточкой белого цвета. При этом на кадре явно видно, что лифчик Насте маловат – грудь попросту «выскользнула» из тесной ткани, что и заметили фанаты. Пользователи сети были в восхищении.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов