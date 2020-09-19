Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" показала свої форми на домашньому селфі

Модель кожен день показує, як перетворюється для фотосесій. І хоча дівчина найчастіше приміряє лише бікіні, робить вона це дуже вишукано і різноманітно. Демі знімається в горах, джунглях, біля водоспаду і на пляжі. Щоб урізноманітнити фотозйомку, дівчина також часто приміряє масивні прикраси з камінням.

Цього разу Роуз вдалося вразити лише домашнім селфі, на якому вона позувала в мереживному ліфчику з мереживами у формі маленьких квіток і з камінням прямо біля них. Завдяки лежачій позі, яку прийняла Роуз, форми її стали здаватися ще більше, ніж дівчина і скористалася.

Даний кадр не залишив байдужими шанувальників, які оцінили фото на фан-акаунті знаменитості. Як відомо, Демі продовжує набирати популярність і останнім часом в мережі почало повалятися все більше жарких кадрів з нею.

Раніше ми також писали, що завдяки пікантним фото в бікіні Популярність Роуз продовжує зростати. Один з кадрів став дуже обговорюваним в мережі Instagram. Справа в тому, що дівчина приміряла трендовий бікіні, оголює бюст (лише частково через форми напівкругового вирізу) кольору металік. На купальнику на грудях є також напис» Плейбой " з усім відомою емблемою.

Дівчина виглядала дуже спокусливо, тому сотні коментарів не змусили себе чекати:

"Люблю", "Hlo play girl», «Mamasota hermosa❤️😋 😍 🔥», «ох, Вау, це просто ідеально», «дівчинка для ігор», «Майбутня красуня для Playboy», «Гарненька мила♥️», «це плаття дуже красиве❤», «пластика😂», «гіпер гаряча, ця жінка», «я твій Плейбой😘», «хороша фотка»," Ух ти, я втратив дар мови😍".

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