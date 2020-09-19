Стало відомо, що 51-річна Дженніфер Еністон і 56-річний Бред Пітт вперше за 19 років возз'єдналися
У серпні американські ЗМІ писали, що колишнє подружжя повинні були взяти участь у читанні за ролями сценарію комедійного фільму 1982 року "Безтурботні часи в "Ріджмонт Хай".
Кілька днів тому шанувальників культової пари початку нульових чекав приємний сюрприз, адже вони розіграли сцену з пікантним підтекстом під час свого возз'єднання на екрані (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Захід відбувся і в онлайн-форматі, а всі актори вийшли на зв'язок по Zoom і фізично один з одним не взаємодіяли, флірт хоч і по ролі, колишнього подружжя став справжньою подією для багатьох фанатів, які через стільки часу не втратили надію на возз'єднання подружжя.
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Так, Пітт виконав роль Бреда Хемілтона, а Еністон дісталася роль Лінди Барретт, кращої подруги його сестри. За сюжетом Хемілтон відчуває потяг до Лінди і в одній зі сцен постійно думає про неї і уявляє, як вона приходить до нього оголеною.
"Привіт Бред! Ти знаєш, я завжди думала, що ти дуже милий. Я думаю, ти дуже спокусливий! Ходімо зі мною!"- вимовляє Дженніфер, яка грає Лінду, яку Бред представляє у своїй фантазії.
Дженніфер намагається зберігати серйозний вигляд, поки читає свої рядки. У той час, як решта зоряного касту акторів не може стримати сміх і посмішки, як ніби реально підглядають за парою та їх гарячими іграми на камеру.
Тим часом заміжня дівчина Бреда Пітта-німецька модель Ніколь Потуральски - на питання підписника відповіла, що у неї немає ненависті до Анджеліни Джолі. Якщо вірити чуткам, всі істерики з приводу і без з погрозами заборонити бачитися з дітьми від Енджі дістаються бідному Бреду, а не Ніколь.
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