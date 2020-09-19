Американська фітнес-модель Ана Чері показала пишні вигини в тонкій червоній білизні

32-річна спортсменка є однією з найпопулярніших фітнес-моделей в Instagram. Зараз кар'єра дівчини на піку, адже на даний момент Чері займається безліччю проектів. Зйомки в чоловічих еротичних журналах, спортивних виданнях, а також тих, які рекламують корисне або спеціальне харчування для спортсменів, товари для тих, що худнуть – все це робить Ану дуже відомою в Instagram.

Сама зірка не приховує, що їй подобається така популярність, тому в соціальній мережі вона також показує пікантні фото, розповідає про харчування і ділиться зауваженнями про життя. При цьому на фан-акаунтах фітнес-моделі можна зустріти досить багато стильних кадрів. Ана цього разу підкорила видом в червоній білизні з мереживами і сіточкою.

Схилившись перед дзеркалом, моделі вдалося показати пишні стегна, груди і сідниці. Завдяки вигідному ракурсу Ана також підкреслила всі свої обсяги, яких не тільки не соромиться, але ще і намагається якомога вигідніше ними блиснути.

Раніше ми також писали, що дівчина також показує себе з вигідних ракурсів в самих різних бікіні. Вона приміряє закриті монокіні, міні-шорти з Дайвінг тканини і навіть купальники з сіточки. Ана зрідка рекламує одяг модних брендів, адже найчастіше вона акцентує увагу на власному дизайні спортивних костюмів.

Одне з фото, на якому Ана з квіткою на голові і в чорному монокіні з вирізами блищить засмаглим тілом, стало вельми обговорюваним в мережі. Ось що пишуть фанати:

"🥀Яка краса в цих плавках ок " « " 💜 💜 💜 💣 бомби геть💦", » такий квіточку, полоскотала нерви«,» королева джунглів💚 💚 💚«, » як міг фотограф залишатися таким стриманим. Ось чому я не кінооператор", " ти милашка ♥ ️ ♥ ️ ♥️" »

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