Українців попередили про нічні похолодання, аж до заморозків, однак так буде не скрізь

Про це у своєму новому прогнозі розповіла відомий синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net

За словами метеоролога, після раптового похолодання, аж до заморозків, в Україну прийде з Атлантики антициклон під назвою Manfred, який почне блокувати опади.

Діденко зазначила, що вночі очікується + 4 + 9 градусів, на півдні до +10 +14 градусів, а в північних областях і на північному сході України можливі заморозки 0-3 градуси.

У той же час в неділю 20 вересня осінь подарує українцям сонце і відносне тепло.

"Протягом дня в Україні очікуються + 20 + 24 градуси, хіба що в Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями + 17 + 19 градусів», - розповіла вона.

У Києві в неділю світитиме сонце.

Синоптик уточнила, що ніч буде холодна, + 5 + 7 градусів, але вдень передбачається близько +20 градусів.

"Надалі, майже весь тиждень, в Україні буде класичне "бабине літо" - сонце і тепла погода, до +22 +28 градусів. Дощі з'являться в наступні суботу-неділю", - прогнозувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, синоптики розповідали, що бабине літо в 2020 році, можливо, варто очікувати в кінці вересня, а то і в жовтні. Після періоду серйозного похолодання ще обов'язково повернеться тепло.

В цілому за довгостроковим прогнозом синоптиків, осінь 2020 року очікується прохолодною через ранні і часті похолодання до заморозків, і з недобором опадів 30-50%.

Нагадавши, заморозки раптово вдарять по Києву, з'явився прогноз: "буде різке похолодання...".

Як повідомляла Politeka, погода приготувала нове випробування для українців, Точний прогноз.

Також Politeka писала, що заморозки вдарять по Україні, атмосферний фронт нікого не пошкодує.