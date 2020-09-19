Украинцев предупредили о ночных похолодания, вплоть до заморозков, однако так будет не везде

Об этом в своем новом прогнозе рассказала известный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net

По словам метеоролога, после внезапного похолодания, вплоть до заморозков, в Украину придет с Атлантики антициклон под названием Manfred, который начнет блокировать осадки.

Диденко отметила, что ночью ожидается + 4 + 9 градусов, на юге до +10 +14 градусов, а в северных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки 0-3 градуса.

В тоже время в воскресенье, 20 сентября, осень подарит украинцам солнце и относительное тепло.

«В течение дня в Украине ожидаются + 20 + 24 градуса, разве что в Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами + 17 + 19 градусов», - рассказала она.

В Киеве воскресенье будет светить солнце.

Синоптик уточнила, что ночь будет холодная, + 5 + 7 градусов, но днем ​​предполагается около +20 градусов.

«В дальнейшем, почти всю неделю, в Украине будет классическое "бабье лето" - солнце и теплая погода, до +22 +28 градусов. Дожди появятся в следующие субботу-воскресенье», - прогнозировала Наталья Диденко.

Напомним, синоптики рассказывали, что бабье лето в 2020 году, возможно, стоит ожидать в конце сентября, а то и в октябре. После периода серьезного похолодания еще обязательно вернется тепло.

В целом по долгосрочному прогнозу синоптиков, осень 2020 года ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%.

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