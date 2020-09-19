Цього місяця українців чекає найпотужніша магнітна буря в 2020 році

При цьому вона може затягнутися на кілька днів. Про це попередили в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН. Серйозний метеоудар очікується вже 27 вересня, проте ще за кілька днів до цього в магнітосфері будуть спостерігатися хвилювання.

За прогнозами експертів, вони почнуться 25 вересня, а закінчаться тільки 28.

Відзначимо, що магнітні бурі можуть спровокувати неприємності зі здоров'ям у людей з метеозалежністю, проблемами з серцем і судинами, а також у літніх людей. При цьому навіть якщо людина в цілому здорова, метеоудар може викликати у неї головний біль, занепад сил, перепади тиску і проблеми зі сном.

Для того, щоб уникнути неприємних наслідків, в дні магнітних бур рекомендується менше часу проводити на сонці. З ранку можна зробити легку зарядку і контрастний душ, що допоможе підтримати тіло в тонусі. В кінці дня рекомендується прийняти теплу ванну.

У дні магнітних бур також варто уникати зайвих стресів і надмірних фізичних навантажень. У плані харчування краще віддати перевагу здоровій їжі, відмовившись від зловживання жирним, солодким, солоним і гострим. Також бажано утриматися від вживання алкоголю і куріння.

Нагадаємо, найпотужніша магнітна буря обрушиться на українців у вересні: небезпечні дати і як врятувати здоров'я.

Як повідомляла Politeka, магнітні бурі завдадуть екстремального удару по Україні у вересні: названі небезпечні дати, як підготуватися.

Також Politeka писала, що потужна магнітна буря готує удар по Україні: небезпечні дати і хто в зоні ризику.