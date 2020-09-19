В этом месяце украинцев ждет самая мощная магнитная буря в 2020 году

При этом она может затянуться на несколько дней. Об этом предупредили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН. Серьезный метеоудар ожидается уже 27 сентября, однако еще за несколько дней до этого в магнитосфере будут наблюдаться волнения.

По прогнозам экспертов, они начнутся 25 сентября, а закончатся только 28.

Отметим, что магнитные бури могут спровоцировать неприятности со здоровьем у людей с метеозависимостью, проблемами с сердцем и сосудами, а также у пожилых людей. При этом даже если человек в целом здоров, метеоудар может вызвать у него головную боль, упадок сил, перепады давления и проблемы со сном.

Для того, чтобы избежать неприятных последствий, в дни магнитных бурь рекомендуется меньше времени проводить на солнце. С утра можно сделать легкую зарядку и контрастный душ, что поможет поддержать тело в тонусе. В конце дня рекомендуется принять теплую ванну.

В дни магнитных бурь также стоит избегать лишних стрессов и чрезмерных физических нагрузок. В плане питания лучше отдать предпочтение здоровой пище, отказавшись от злоупотребления жирным, сладким, соленым и острым. Также желательно воздержаться от употребления алкоголя и курения.

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