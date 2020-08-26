Названа дата, когда метеозависимые украинцы ощутят на себе новый удар из Космоса

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По информации специалистов, украинцы должны быть готовы к затяжной магнитной бури в конце лета.

Сильная и затяжная магнитная буря начнется 29 августа и будет длиться до конца месяца. Самым тяжелым днем для состояния здоровья украинцев будет именно 29 августа.

В эти дни, как предупреждают эксперты, возможен сильный упадок сил, головные боли и мигрени, обострение психических и хронических болезней, могут возникнуть проблемы со сном. На следующий день магнитная буря ослабнет, но плохое самочувствие люди также смогут почувствовать.

В дни удара из Космоса люди могут почувствовать упадок сил без видимых на то причин, появляются проблемы со сном, резкие перепады настроения. А головная боль может перерасти в мигрень.

Во время магнитных бурь медики рекомендуют украинцам отказаться от сильных физических нагрузок и меньше находиться на солнце.

Чтобы взбодриться, утром лучше принимать холодный душ, а вечером для расслабления лучше принять ванну. В эти дни медики также советуют отказаться от фастфуда, жирной пищи и алкогольных напитков.

Если же украинцы жалуются на какие-либо хронические болезни, то специалисты советуют носить с собой аптечку с необходимыми лекарствами, чтобы магнитная буря не застала их врасплох.

Напомним, украинцев предупредили об уникальном явлении, что нужно знать о звездопаде Персеиды.

Как писала Politeka, украинцев ждет мощная магнитная буря: как подготовиться и избежать инфаркта.

Также Politeka писала, что в небе над Харьковом увидели редкое небесное явление, фото: "Просто незабываемая".