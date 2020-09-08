Украинцы должны быть готовы к самой сильной магнитной буре в 2020 году

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Как уверяют эксперты, самый мощный удар из Космоса в 2020 году украинцы ощутят на себе именно в сентябре.

Пик мощного удара из Космоса придется на 27 сентября, но метеоволнения, как утверждают в Лаборатории, затянутся на несколько дней - с 25 по 28 число.

Эксперты напоминают, что геомагнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой планеты.

От магнитных бурь, в первую очередь, пострадают метеозависимые украинцы, пожилые люди и те, кто страдает болезнями сосудов, сердца, гипертоники. Поэтому медики настоятельно рекомендуют держать под рукой необходимые лекарства в опасные дни.

В дни, когда начинаются метеоволнения, возможен упадок сил, головная боль, которая переходит в мигрень, прыгает давление, возникают проблемы со сном. Самым опасным днем является 27 сентября, но самочувствие может ухудшиться до этой даты и после нее.

В опасные дни украинцам рекомендуют как можно меньше находится под воздействием солнечных лучей. С утра для пробуждения лучше использовать "контрастный душ", а по вечеру можно набрать теплую ванную.

Что касается питания, то медики советуют следующие: пейте побольше воды, исключите сладости, соленую и острую пищу. Более того, в такие дни украинцам лучше отказаться от алкоголя, курения, и пить меньше напитков с высоким содержанием кофеина.

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