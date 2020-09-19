Модель Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", ледь помістила пишні принади у вузький купальник

Пишногруда модель стала відома всього шість років тому завдяки фотографу, який помітив її ще під час проживання в РФ. Перші фото Квітко зробили її популярною. Тепер модель співпрацює з модними брендами, рекламує білизну та одяг, а також веде свої соціальні мережі, виставляючи напоказ кращі кадри.

Дівчина любить своє тіло, тому намагається показувати його якомога частіше і більше. Настя також без збентеження позує в бікіні, але головною родзинкою її образів фанати вважають те, що дівчина одягає Бікіні завжди на розмір менше.

На одному з фото блондинка позувала в лавандовому бікіні і доповнила його спідницею-сіточкою білого кольору. При цьому на кадрі явно видно, що ліфчик Настя замалий-груди просто "вислизнула" з тісної тканини, що і помітили фанати:

"Ви прекрасні. Краще дякує тільки справжня богиня. Може бути, Афродіта?", "Дивовижні вигини😍»," Красиво і стильно🔥 💋 🍀», "гарний вигляд «»" Анастасія Ти виглядаєш так королева принцес " » "ти такий милий і красивий малюк«,» ліфчик явно замалий для твоєї краси😍«, » привіт мила💯«,» люблю, що верх бікіні дивиться на тебе так", " @ anastasiya_kvitko ти лялька Барбі? 😍».

Раніше молода красуня показала фігуру в чорному купальнику на тоненьких бретельках. При цьому через пишні форми дівчина ледь змогла приховати головне. Як відомо, Настя є рекламним представником модного одягу популярного бренду і незважаючи на те, що вона рекламує переважно білизну, повністю дівчина не переходить «межі дозволеного».

У профілі Квітко в Instagram можна зустріти найрізноманітніші і сміливі кадри. Настя намагається робити акцент саме на фігурі і демонструє свій пишний бюст. При цьому під фото дівчина як правило нічого не пише, просто публікує кадри з мінімальною інформацією про себе. Втім, цього фанатам достатньо, вони бурхливо захоплюються знаменитістю, яка вміє себе показати.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів