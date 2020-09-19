Модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", едва поместила пышные прелести в узкий купальник

Пышногрудая модель стала известна всего шесть лет назад благодаря фотографу, заметившему ее еще во время проживания в РФ. Первые фото Квитко сделали ее популярны. Теперь модель сотрудничает с модными брендами, рекламирует белье и одежду, а также ведет свои социальные сети, выставляя напоказ лучше кадры.

Девушка любит свое тело, поэтому старается показывать его как можно чаще и больше. Настя также без смущения позирует в бикини, но главной изюминкой ее образов фанаты считают то, что девушка надевает бикини всегда на размер меньше.

На одном из фото блондинка позировала в лавандовом бикини и дополнила его юбкой-сеточкой белого цвета. При этом на кадре явно видно, что лифчик Настя маловат – грудь попросту «выскользнула» из тесной ткани, что и заметили фанаты:

«Вы прекрасны. Лучше благодарит только настоящая богиня. Может быть, Афродита?», «Удивительные изгибы😍», «Красиво и стильно 🔥💋🍀», «Красивый вид», «анастасия ты выглядишь так королева принцесс», «Ты такой милый и красивый малыш», «Лифчик явно маловат для твоей красоты, просится наружу😍», «Привет милая 💯», «Люблю, что верх бикини смотрит на тебя так», «@anastasiya_kvitko ты кукла Барби? 😍».

Ранее молодая красотка показала фигуру в черном купальнике на тоненьких бретельках. При этом из-за пышных форм девушка едва смогла скрыть главное. Как известно, Настя является рекламным представителем модной одежды популярного бренда и несмотря на то, что она рекламирует преимущественно белье, полностью девушка не переходит «грани дозволенного».

В профиле Квитко в Инстаграм можно встретить самые разные и смелые кадры. Настя старается делать акцент именно на фигуре и демонстрирует свой пышный бюст. При этом под фото девушка как правило ничего не пишет, просто публикует кадры с минимальной информацией о себе. Впрочем, этого фанатам достаточно, они бурно восхищаются знаменитостью, умеющей себя показать.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов