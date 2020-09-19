Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала занадто відверте фото

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Також Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

До всього іншого, вона активно веде свою сторінку в Instagram, де демонструє часом занадто відверті знімки. Нове фото не стало винятком з правил, адже вона постала в бунтарському образі байкерші.

Дівчина славиться своїми провокаціями. Зірка любить спантеличити шанувальників, змусивши говорити про себе, і робить це завжди майстерно. Цього разу вона знялася в провокаційній фотосесії, вирядившись лише в чорну білизну. Зокрема, Сьюзі приміряла прозорий ліфчик і крихітні трусики, які зовсім не приховують її знаменитих сідниць, а навпаки, дозволяють розглянути їх у всій красі.

Модель впирається ногою в підніжку мотоцикла і стоїть спиною до камери. При цьому вона стягує лямку ліфчика, немов намагається роздягнутися посеред вулиці.

Її апетитні форми і стрункі ноги одразу ж стали об'єктом захоплення і обговорення підписників, які засипали Кортез компліментами.

"Абсолютно чуттєвий ♪", " Вау🔥 Який гарний ... мотоцикл", " вона така ідеальна❤️🔥", " Така неперевершена🍑 👌 😘", " тотальна богиня😍 😍", "Можеш підвезти, красуня?", "Дві красиві скульптури ... 😍 ", "Блін, вона така гаряча 🔥 і красива💖".

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