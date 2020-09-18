55-річна модель і актриса Моніка Беллуччі продовжує дивувати своїх шанувальників
Про це пише Politeka.net.
Цього разу зірка здивувала фанатів своїм новим образом, а свіже фото опублікувала в особистому мікроблозі Instagram.
55-річна Моніка Беллуччі, яка продовжує зводити з розуму багатьох чоловіків, зважилася на кардинальну зміну образу.
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Актриса позбулася довгого волосся, а для доповнення спекотного образу вона підібрала піджак з глибоким декольте і дорогоцінне намисто, яке красується на шиї у Моніки.
"Вдалого всім тижня", - підписала Моніка Беллуччі своє нове фото в Instagram.
Шанувальники миттєво відреагували на публікацію і засипали 55-річну Моніку Беллуччі лайками і захопленими коментарями.
"Красуня", "справжня краса", "Занадто красива", "найкрасивіша жінка в історії", "Дуже красиво"," завжди красива", "Щасти тобі, прекрасна Моніка", "Спасибі, Боніта! Гарних вихідних"," нескінченна Краса", - написали вони під публікацією зірки.
Раніше ми розповідали, як Моніка Беллуччі налякала соцмережі своїм постарілим виглядом.
Новий знімок з фестивалю в Сполето, який підняв "галас" в соціальних мережах, зірка опублікувала в своєму Instagram.
Моніка була одягнена на фестивалі в чорну сукню, яка ідеально підійшла до її феноменальної фігури. А ось зовнішність ікони стилю трохи підкачала - роки беруть своє. Втомлений вигляд і зморшки видно неозброєним поглядом.
Але шанувальники актриси не звернули увагу на помітні зміни в зовнішності своєї улюблениці і продовжили засипати її компліментами в коментарях.
Нагадавши, над Монікою Беллуччі жорстоко познущалися
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