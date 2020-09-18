У Нафтогазі пояснили, чому опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба монополіста.

У Нафтогазі зазначили, що опалювальний сезон у 57 українських містах під загрозою зриву через великі борги виробників тепла.

"Борги 90 підприємств теплоенергетики ставлять під загрозу своєчасний старт опалювального сезону", - підкреслили в прес-службі.

У Нафтогазі також додали, що виробники тепла повинні виконати ряд умов, щоб запобігти зрив опалювального сезону:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за всіма укладеними з монополістом договорами (без урахування штрафних санкцій) (для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60%);

повинен бути укладений і виконаний договір про реструктуризацію боргів за газ згідно з чинним законодавством;

виробники тепла повинні представити і виконати графік погашення боргів, розроблений місцевою владою, а також розрахуватися за використаний природний газ.

Раніше ми вже розповідали про можливий зрив опалювального сезону.

Відомо, що заборгованість тільки на газовому ринку становить 114 млрд. Експерти впевнені, що вже восени українці зіткнуться з серйозними проблемами.

"Без вирішення цієї проблеми теплокомуненерго не зможуть нормально підготуватися до зими. Тут або доведеться-впевнений, що цього не буде, – щоб вирішити цю боргову проблему,підвищувати тарифи в 2-2,5 рази, або зрив опалювального сезону, або списання все ж нарешті за принципом і за прикладом ринку електроенергії цих боргів теплокомуненерго", - стверджував він раніше.

Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, українцям назвали колосальні цифри: "за газ на 20% більше, за воду...".

Також Politeka писала, що нарахування субсидій по-новому, в Мінсоцполітики вже попередили.