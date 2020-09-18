К чему готовиться украинцам

В Нафтогазе объяснили, почему отопительный сезон в Украине под угрозой срыва

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба монополиста.

В Нафтогазе отметили, что отопительный сезон в 57 украинских городах под угрозой срыва из-за больших долгов производителей тепла.

"Долги 90 предприятий теплоэнергетики ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона", - подчеркнули в пресс-службе.

В Нафтогазе также добавили, что производители тепла должны выполнить ряд условий, чтобы предотвратить срыв отопительного сезона:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с монополистом договорам (без учета штрафных санкций) (для производителя тепловой и электрической энергии, управление имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества, не ниже 60%);

должен быть заключен и выполнен договор о реструктуризации долгов за газ согласно действующему законодательству;

производители тепла должны представить и выполнить график погашения долгов, разработанный местными властями, а также рассчитаться за использованный природный газ.

Ранее мы уже рассказывали о возможном срыве отопительного сезона.

Известно, что задолженность только на газовом рынке составляет 114 млрд. Эксперты уверены, что уже осенью украинцы столкнутся с серьезными проблемами.

"Без решения этой проблемы теплокоммунэнерго не смогут нормально подготовиться к зиме. Тут или придется – уверен, что этого не будет, – чтобы решить эту долговую проблему, повышать тарифы в 2-2,5 раза, или срыв отопительного сезона, или списание все же наконец по принципу и по примеру рынка электроэнергии этих долгов теплокоммунэнерго", - утверждал он ранее.

Напомнить, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам назвали колоссальные цифры: "за газ на 20% больше, за воду...".

Также Politeka писала, что начисление субсидий по-новому, в Минсоцполитики уже предупредили.