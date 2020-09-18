Американська фітнес-модель Ана Чері повеселилася на зйомці в стильному купальнику чорного кольору

Спортсменка кожен день показує в сторі, як тренується і намагається підтримувати фігуру у формі. Фітнес-модель схильна до повноти, тому дотримується суворого режиму харчування і розповідає в Instagram секрети правильних страв без цукру і зайвих вуглеводів.

При цьому дівчина також показує себе з вигідних ракурсів в самих різних бікіні. Вона приміряє закриті монокіні, міні-шорти з Дайвінг тканини і навіть купальники з сіточки. Ана зрідка рекламує одяг модних брендів, адже найчастіше вона акцентує увагу на власному дизайні спортивних костюмів.

Одне з фото, на якому Ана з квіткою на голові і в чорному монокіні з вирізами блищить засмаглим тілом, стало вельми обговорюваним в мережі. Ось що пишуть фанати:

"🥀Яка краса в цих плавках ок"," 💜 💜 💜 💣 бомби геть💦», «такий квіточку», «королева джунглів💚 💚 💚», «як міг фотограф залишатися таким стриманим. Ось чому я не кінооператор», «ти милашка ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «я люблю тебе, дитинко, ти така гаряча», «підкорює без спокуси», «мені здається це дуже спокусливим», «ідеальний ракурс».

Ми також писали, що спортсменці подобається увага, тому вона намагається залучати фанатів до себе найулюбленішим способом – стильними фото. Фітнес-модель має власний бренд спортивного одягу, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram багато жарких фото, зроблених на тренуваннях.

Також 32-річна модель не соромиться свого тіла, тому публікує в профілі ще й знімки з пляжу. Модні бікіні, які Ана приміряла в цьому році, були особливо пікантними, а одне з них виявилося найбільш обговорюваним. Так, купальник із зав'язками, оголює груди знаменитості і підкреслив стегна, чимало здивував шанувальників.

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