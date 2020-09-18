Американская фитнес-модель Ана Чери повеселилась на съемке в стильном купальнике черного цвета

Спортсменка каждый день показывает в Стори, как тренируется и старается поддерживать фигуру в форме. Фитнес-модель склонна к полноте, поэтому придерживается строгого режима питания и рассказывает в Инстаграм секреты правильных блюд без сахара и лишних углеводов.

При этом девушка также показывает себя с выгодных ракурсов в самых разных бикини. Она примеряет закрытые монокини, мини-шорты с дайвинг ткани и даже купальники из сеточки. Ана изредка рекламирует одежду модных брендов, ведь чаще всего она акцентирует внимание на собственном дизайне спортивных костюмов.

Одно из фото, на котором Ана с цветком на голове и в черном монокини с вырезами блистает загорелым телом, стало весьма обсуждаемым в сети. Вот что пишут фанаты:

«🥀Какая красота в этих плавках ок», «💜💜💜 💣 бомбы прочь 💦», «Такой цветочек, пощекотала нервы», «Королева джунглей 💚💚💚», «Как мог фотограф оставаться таким сдержанным. Вот почему я не кинооператор», «Ты милашка ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «Я люблю тебя, детка, ты такая горячая», «покоряет без соблазна», «мне кажется это очень соблазнительным», «Идеальный ракурс».

Мы также писали, что спортсменке нравится внимание, поэтому она старается привлекать фанатов к себе самым излюбленным способом – стильными фото. Фитнес-модель имеет собственный бренд спортивной одежды, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм много жарких фото, сделанных на тренировках.

Также 32-летняя модель не стесняется своего тела, потому публикует в профиле еще и снимки с пляжа. Модные бикини, которые Ана примеряла в этом году, были особенно пикантными, а одно из них оказалось самым обсуждаемым. Так, купальник с завязками, оголяющий грудь знаменитости и подчеркнувший бедра, немало удивил поклонников.

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