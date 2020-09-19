Модель Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян", ледве приховала зайве в чорному купальнику

Цього разу молода красуня показала фігуру в чорному купальнику на тоненьких бретельках. При цьому через пишні форми дівчина ледь змогла приховати головне. Як відомо, Настя є рекламним представником модного одягу популярного бренду і незважаючи на те, що вона рекламує переважно білизну, повністю дівчина не переходить «межі дозволеного».

У профілі Квітко в Instagram можна зустріти найрізноманітніші і сміливі кадри. Настя намагається робити акцент саме на фігурі і демонструє свій пишний бюст. При цьому під фото дівчина як правило нічого не пише, просто публікує кадри з мінімальною інформацією про себе. Втім, цього фанатам достатньо, вони бурхливо захоплюються знаменитістю, яка вміє себе показати:

«Дуже смачна дівчинка», «Gorgeous 💋», «Нестерпний спокуса», «Можна ще таких фото, будь ласка», «My lovely🔥🔥🔥», «Я люблю тебе», «Досконалість ❤», «Mulherão 💜💜💜», «обалденная Настя», «Дуже гарний вигляд», «зараз рвоне гребля», «Красиво 🔥❤️😍», «Чудова і приголомшлива», «жінка з гарним тілом, ти красива жінка ти елегантна», «від твоєї краси у мене перехоплює подих 😍🔥😋😋».

Ми також писали, що модель з пишними формами не залишає байдужими фанатів – кожен день вона розповідає в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці про життя і показує яскравий відпочинок. Настя живе за кордоном, куди переїхала після співпраці з іноземними фірмами. Дівчина рекламує одяг і модну білизну, тому кожен раз на фото миготить в нових образах.

Дівчина дуже любить розкіш, тому намагається доглядати за собою по максимуму і приховує недоліки. Через пишних форм при низькій вазі дівчині доводиться посилено стежити за собою. На одному з яскравих фото Квітко блиснула в білому боді своїми достоїнствами. Пишні груди Насті вдало підкреслило декольте з вирізом до пупка, а також масивний ремінь на тонкій талії.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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