Модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", еле скрыла лишнее в черном купальнике

В этот раз молодая красотка показала фигуру в черном купальнике на тоненьких бретельках. При этом из-за пышных форм девушка едва смогла скрыть главное. Как известно, Настя является рекламным представителем модной одежды популярного бренда и несмотря на то, что она рекламирует преимущественно белье, полностью девушка не переходит «грани дозволенного».

В профиле Квитко в Инстаграм можно встретить самые разные и смелые кадры. Настя старается делать акцент именно на фигуре и демонстрирует свой пышный бюст. При этом под фото девушка как правило ничего не пишет, просто публикует кадры с минимальной информацией о себе. Впрочем, этого фанатам достаточно, они бурно восхищаются знаменитостью, умеющей себя показать:

«Очень вкусная девочка», «Gorgeous 💋», «Невыносимый соблазн», «Можно еще таких фото, пожалуйста», «My lovely🔥🔥🔥», «Я люблю тебя», «Совершенство ❤», «Mulherão 💜💜💜», «обалденная Настя», «Очень красивый вид», «сейчас рванет плотина», «Красиво, безупречные шарики 🔥❤️😍», «Великолепная и потрясающая», «женщина с красивым телом, ты красивая женщина ты элегантная», «от твоей красоты у меня перехватывает дыхание 😍🔥😋😋».

Мы также писали, что модель с пышными формами не оставляет равнодушными фанатов – каждый день она рассказывает в социальной сети Инстаграм на своей странице о жизни и показывает яркий отдых. Настя живет за границей, куда переехала после сотрудничества с иностранными фирмами. Девушка рекламирует одежду и модное белье, поэтому каждый раз на фото мелькает в новых образах.

Девушка очень любит роскошь, потому старается ухаживать за собой по максимуму и скрывает недостатки. Из-за пышных форм при низком весе девушке приходится усиленно следить за собой. На одном из ярких фото Квитко блеснула в белом боди своими достоинствами. Пышную грудь Насти удачно подчеркнуло декольте с вырезом до пупка, а также массивный ремень на тонкой талиии.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов