Погода в Україні потроху з хмарної змінюється на ясну

Про те, що принесуть такі зміни розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що на вихідних в Україні потеплішає, очікується +17 +22 градуси, на півдні до +24 градусів.

У місці з тим, Чисте небо, вночі посилять ймовірність заморозків в більшості областей, крім південної частини України.

"Отже, вихідні-холодна ніч, відносно теплий день і сонечко", - резюмувала синоптик.

Також повідомляється, що в суботу, 19 серпня, на Сході України прогнозують сильний вітер.

Погода в Києві на вихідних 19-20 вересня буде без дощів.

Ніч очікується холодною, + 5 + 8 градусів, в околицях можливі заморозки 0-3 градуси, в денні години близько +20 градусів.

Надалі, на тижні, ще потеплішає, опади малоймовірні.

Нагадаємо, синоптики розповідали, що бабине літо в 2020 році, можливо, варто очікувати в кінці вересня, а то і в жовтні. Після періоду серйозного похолодання ще обов'язково повернеться тепло.

В цілому за довгостроковим прогнозом синоптиків, осінь 2020 року очікується прохолодною через ранні і часті похолодання до заморозків, і з недобором опадів 30-50%.

Нагадаємо, стихія обрушилася на Київ і область: кадри лютої негоди.

Як повідомляла Politeka, ураган атакував Київ, затоплені вулиці і повалені дерева: відео масштабних руйнувань.

Також Politeka писала, що синоптик попередила про новий удар погоди, до чого готуватися.