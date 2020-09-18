Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, з'явилася в дуже короткій спідниці

Модель, заради якої Кассель кинув відому актрису Моніку Беллуччі, поділилася спекотними знімками в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото екзотична красуня показала у всій красі свої довгі ніжки. Модель була у міні-спідниці з воланами, які надавали обсягу тканині і її довжина здавалася ще менше.

На ніжках блищали босоніжки золотого кольору.

Верх образу, можна сказати, врівноважив образ - він був дуже скромним. Так, Кунаки одягла блузу в клітинку і жилет в паєтках.

Завершила образ стильна сумочка.

Модель покружляла біля дзеркала з телефоном в руках. Вона навела камеру, продемонструвавши свої частини тіла, якими, безумовно, потрібно пишатися.

Також на одному з фото Тіна закрила очі, показавши легкі тіні на повіках, її пухкі губи були прочинені.

"Велике спасибі @louisvuitton", - написала Кунаки.

"Хороша чортиця", - прокоментував один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі продемонструвала на собі золоті прикраси з блискучими каменями. Кунакі була в малиновому платті, відмінно підкреслив її вигини.

У пості зірка привітала один з брендів з випуском нової колекції.

За годину пост зібрав понад 17 тисяч лайків і багато коментарів.

Нагадаємо, Тіна Кунаки стояла в білій білизні посеред галявини, а на тлі можна побачити коней. Дівчина вирішила залишити волосся розпущеним, а накидку тримала в руці. На ще одному фото Тіна вже осідлала жеребця, піднявши руки вгору, а білизну змінила на темну. Кунакі без сорому демонструвала свою шикарну фігуру, забувши про пристойність.

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