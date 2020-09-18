Долар після зниження в офіційних курсах НБУ 18 вересня на міжбанківському валютному ринку України торгується на рівні 28,18 гривні

Такі дані надав керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, передає "Сьогодні".

"Курс гривні відійшов від психологічної позначки 28 гривень за долар. <...> Ринок продовжує відігравати новини початку і середини тижня. До негативу додалося визнання Конституційним Судом України неконституційними деяких положень Закону Про Національне антикорупційне бюро (НАБУ). <...> Накопичений негатив і спекулятивний попит тиснуть на курс. НБУ напередодні намагався стримати ринок на позначці 28,16 гривні за долар, і змістив таким чином кордон продажу. Ймовірно, курс буде йти не в район 28 гривень за Долар, а вище. Тим часом стежимо за настроями покупців, які перед вихідними можуть заспокоїтися", – розповів експерт.

Шевчишин підкреслив, що економічна ситуація в найбільших країнах світу, на які орієнтується Україна, теж залишається складною.

Тим часом експерти "Мінфіну» повідомляють, що курси міжбанку на 18 вересня будуть в межах: долар — коридор 28,05 - 28,27 гривень, євро — коридор 33,20-33,60 гривень.

На готівковому ринку цінники в обмінниках фінкомпаній і банків будуть перебувати в межах: долар — коридор покупок і продажів 27,85 — 28,30 гривень, євро — коридор 32,50 — 33,55 гривень.

А ось, Віп.иа повідомляє, що курс долара в п'ятницю знижується по відношенню до більшості основних світових валют другий день поспіль на статистиці з США, яка викликала побоювання за економіку країни, свідчать дані торгів.

Станом на 13.00 EET курс ЄВРО до долара зростав до 1,1855 долара за євро з рівня попереднього закриття в 1,1847 долара. Курс долара до ієни знижувався до 104,34 ієни за Долар з рівня попереднього закриття в 104,73 ієни. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) опускався на 0,19%, до 92,79 пункту.

Зниження курсу долара триває другий день поспіль. У четвер розпродажі були пов'язані зі статистикою з ринків праці та нерухомості США, яка не виправдала очікувань і викликала побоювання за перспективи відновлення найбільшої світової економіки.

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