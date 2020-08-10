"Мали б зараз зовсім інший курс"

Витримувати тяготи карантину в Україні вже ніхто не хоче

Про це в інтерв'ю Politeka Online заявив відомий український економіст Андрій Новак

"Мало того, що у нас внутрішнє падіння економіки, а це зростання безробіття, так ще й те, що українці, які розраховували на заробітки за кордон - вони цього зробити не можуть, тому що практично всі країни прийняли досить жорсткі обмежувальні заходи. Багато країн змушують приїжджаючих проходити двотижневу обсервацію. Тобто, дуже багато українців не можуть отримати доходи з закордонних заробітків", – пояснив свою думку експерт.

Тобто, повторив, Новак, в наявності подвійний удар: і внутрішній і зовнішній.

"Валютні надходження від наших заробітчан фактично рятували валютний баланс. Це, певною мірою, підтримувало курс гривні. Без цих надходжень від заробітчан у нас курс був би близько 100 (гривень за долар – - Ред.). Якби протягом багатьох років не було величезного валютного потоку від наших заробітчан, ми мали б зараз зовсім інший курс гривні", – продовжив Андрій Новак.

Кожне обмеження влади в умовах пандемії, на думку економіста, – це "мінус" економіці.

"І в промисловості, і в аграрному секторі, і в сфері послуг – це суцільні мінуси. Уряду з одного боку дуже важко, а з іншого боку є приклади того, які антикризові програми приймають інші країни. І якщо їх порівняти-нашу та інших країн-українська програма найслабша", - підсумував Андрій Новак.

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