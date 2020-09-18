21-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп ошарашила публику внешним видом
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото с отдыха. Юная модель поделилась кадрами с друзьями, пейзажем и снимком свежей клубники. Но особое внимание привлекло селфи Лили-Роуз, на котором девушка запечатлела себя в бикини.
Модель выбрала миниатюрный купальник, который идеально сел на ее небольшую грудь. Образ она дополнила соломенной шляпкой. Однако поводом для бурных комментариев стали небритые подмышки звезды и ее облезлый маникюр.
Стоит отметить, что половина фолловеров Лили-Роуз поддержала ее решение не убирать волосы. Но нашлись и те, кто грубо раскритиковал модель, отметив, что она зря выставила такие фото. Несмотря на это, пост Депп собрал более 410 тысяч лайков.
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«Королева нормализации волос на теле, спасибо за вашу службу», «Мне нравится видеть, как люди не избавляются от волос в подмышечных впадинах, потому что это нормально», «Лили Роуз официально моя королева», «мы скучали по тебе Лили», «Нам нравится видеть естественное тело», «Талантливая, блестящая, невероятная, совершенно уникальная», «Побрей подмышки», «Ногти и подмышки ужас», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лили-Роуз Депп в прозрачном платье засветила лишнее: "без стеснения...", горячие кадры.
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