21-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп ошарашила публику внешним видом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото с отдыха. Юная модель поделилась кадрами с друзьями, пейзажем и снимком свежей клубники. Но особое внимание привлекло селфи Лили-Роуз, на котором девушка запечатлела себя в бикини.

Модель выбрала миниатюрный купальник, который идеально сел на ее небольшую грудь. Образ она дополнила соломенной шляпкой. Однако поводом для бурных комментариев стали небритые подмышки звезды и ее облезлый маникюр.

Стоит отметить, что половина фолловеров Лили-Роуз поддержала ее решение не убирать волосы. Но нашлись и те, кто грубо раскритиковал модель, отметив, что она зря выставила такие фото. Несмотря на это, пост Депп собрал более 410 тысяч лайков.

«Королева нормализации волос на теле, спасибо за вашу службу», «Мне нравится видеть, как люди не избавляются от волос в подмышечных впадинах, потому что это нормально», «Лили Роуз официально моя королева», «мы скучали по тебе Лили», «Нам нравится видеть естественное тело», «Талантливая, блестящая, невероятная, совершенно уникальная», «Побрей подмышки», «Ногти и подмышки ужас», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лили-Роуз Депп в прозрачном платье засветила лишнее: "без стеснения...", горячие кадры.

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